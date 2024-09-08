Gülben Ergen'den, Bakan Yerlikaya'ya 'Narin' çağrısı

Diyarbakır’da 19 gündür kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cansız bedeni köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu.

Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, oyuncu ve sunucu Gülben Ergen, şu ifadeleri kullandı:

“Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza?

Kim kıydı?

Kimler biliyordu 19 gün saklandı?

Narin’imize nasıl kıydınız nasıl?

Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahcup gülümseyen meleğimiz gitti!!!!”

İşte, Gülben Ergen’in Ali Yerlikaya’ya seslendiği paylaşım:

Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz…

Neden kıydılar küçük kıza??

Kim kıydı??

Kimler biliyordu 19 gün saklandı?

Narin’imize nasıl kıydınız nasıl

Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahçup gülümseyen meleğimiz gitti!!!! https://t.co/VPIi3287Mr