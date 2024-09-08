Gülben Ergen'den, Bakan Yerlikaya'ya 'Narin' çağrısı
Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi.
Diyarbakır’da 19 gündür kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cansız bedeni köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu.
BAKAN YERLİKAYA’YA SESLENDİ
Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, oyuncu ve sunucu Gülben Ergen, şu ifadeleri kullandı:
“Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza?
Kim kıydı?
Kimler biliyordu 19 gün saklandı?
Narin’imize nasıl kıydınız nasıl?
Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahcup gülümseyen meleğimiz gitti!!!!”
İşte, Gülben Ergen’in Ali Yerlikaya’ya seslendiği paylaşım:
Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz…— Gülben Ergen (@gulbenergen) September 8, 2024
Neden kıydılar küçük kıza??
Kim kıydı??
Kimler biliyordu 19 gün saklandı?
Narin’imize nasıl kıydınız nasıl
Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahçup gülümseyen meleğimiz gitti!!!! https://t.co/VPIi3287Mr
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