Narin Güran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Narin Güran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 14:45

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğerturmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı.

Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.


Etiketler: #Narin Güran #Adli Tıp #Adli Tıp Kurumu

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