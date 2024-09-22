Gülben Ergen'den, Narin Güran cinayetinin şüphelilerinden anne Yüksel Güran'a sert sözler

Yayınlanma: 22.09.2024 - 09:26

Güncelleme: 22.09.2024 - 09:27

Diyarbakır’da evine giderken kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesinin büyük kısmı tutuklu.

Soruşturma devam ediyor, cinayeti işleyenler araştırılmaya devam ediyor.

GÜLBEN ERGEN'İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Narin’in kaybolduğu ilk günden bu yana sosyal medyada sessiz kalmayan isimlerden biri olan şarkıcı Gülben Ergen’den Narin’in tutuklanan annesi Yüksel Güran’a çok ağır sözler geldi.

İşte Gülben Ergen’in yazdıkları:

“Kahpelik iki bacak arasında değil.

Beyinde, vicdanda, yürekte.

Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var.

O avukat kimse ona söylesin!

Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın!

1 aydır kan kustuk!

Kızına karşı dürüst ol be kadın!

Varsın yan sende, senin gibilerde!

Daha ne yanacaksın ki ülke nefret etti senden.

Daha nasıl yaşayacaksın bundan sonra!”