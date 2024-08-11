Instagram açıldı: Demet Akalın ile Gülben Ergen canlı yayınla kutladı

Yayınlanma: 11.08.2024 - 12:53

Güncelleme: 11.08.2024 - 12:53

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2 Ağustos'ta erişime kapatılan sosyal medya platformu Instagram, nihayet açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, Instagram'a 2 Ağustos'ta erişim engeli getirildiğini belirterek, bu kararın katalog suçları çerçevesinde platformun taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle alındığını ifade etti.

Uraloğlu, "Başından beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde, özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı ve kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız" dedi. Instagram, bu açıklamanın ardından dün akşam saat 21.38'de yeniden erişime açıldı.

Yasağın sona ermesinin ardından ünlü isimler sosyal medya platformunda sevinçlerini paylaştı. Demet Akalın ve Gülben Ergen, canlı yayın açarak Instagram'ın geri dönmesinin mutluluğunu dile getirdi.

Demet Akalın, Instagram yasağına tepki vermeyen ünlü isimlere de gönderme yaparak, "Çoğu sanatçı arkadaşımız da sağ olsun hâlâ uykuda" ifadelerini kullandı. Akalın, geçtiğimiz günlerde X hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu kadar tatsızlık içinde niye hâlâ zorluyorsunuz şu Instagram'ı açın artık! Kimse tepki de vermiyor maşallah ya!!" şeklinde tepkisini dile getirmişti.