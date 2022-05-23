Gülbin Tosun'dan 'tweet' açıklaması

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:44

FOX TV'de hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun, köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın annesine tehdit ve hakarette bulundu.

9 yaşında sokak köpeği saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi, Tosun'a, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünden mezarda bile rahat yok. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar mezarda bile rahat yok, mezarda" yorumunda bulundu.

Tosun ise bu yoruma, "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" yanıtını verdi.

Gülbin Tosun'un bu yanıtına sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Tosun, gelen tepkilerin ardından yorumunu silerek yeni bir paylaşımda bulundu.

İstifa etmeyeceğini belirten Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! #GülbinTosunİstifa Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşaAllah"



