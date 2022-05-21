FOX TV ana haber spikeri Gülbin Tosun Covid-19'a yakalandı

FOX Ana Haber'in hafta sonu spikeri Gülbin Tosun sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:42
FOX TV ana haber spikeri Gülbin Tosun Covid-19'a yakalandı
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FOX TV ekranlarında hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafta sonu ekranlarda olmayacağını duyurdu. 

Tosun, Covid-19'a yakalandığını açıklarken süreci hafif geçirdiğini dile getirdi. 

Karantinada olduğunu belirten Tosun'un paylaşımı şu şekilde:


Gülbin Tosun Covid-19 FOX TV

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