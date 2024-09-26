'Güldür Güldür Show' Harbiye'de sanatseverlerle buluşacak
"Güldür Güldür Show" Harbiye'de sanatseverlerle buluşacak.
DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında, "Güldür Güldür Show" seyirciyle buluşacak.
Televizyonda yayımlanmaya başladığı 2013'ten bu yana seyircilerin beğenisini kazanan komedi programı, BKM organizasyonuyla 29 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
Program, aileden aşka, şöhretten teknolojiye ve futboldan arkadaşlığa birçok konuyu farklı bir mizah anlayışıyla ele alıyor.
Etiketler: #Güldür Güldür show
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