Güldür Güldür'ün Nureddin Nebati skecinin yayımlanmamasına Özgür Özel'den tepki: Mizaha bile sansür

08 Mayıs 2022 Pazar, 12:06

Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show, cumartesi günleri saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşuyor. Güldür Güldür Show'un 305'inci bölümü, Show TV'de yayımlandı. Güldür Güldür Show'un tanıtımında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı bir skeç de yer almıştı. Fakat son bölümde bu skecin ekranlara gelmediği belirtildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki göstererek açıklama talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Özel paylaşımında, "Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdiler ki politik mizaha bile sansür uygulanıyor. Mizahtan, güldürüden, eleştiriden korkan bir iktidar artık tükenmiştir, yolun sonundadır" diyerek tepki gösterdi.