Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu: 'Doğaya büyük haksızlık'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:06

İstanbul Eminönü'nde yer alan Gülhane Parkı'nın son hali, sosyal medyada gündem oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mete Duringa tarafından Twitter'da paylaşılan video, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Görüntülerde yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf çekerken çiçeklerin üstüne oturduğu, laleleri kopardığı ve parka zarar verdiği görülüyor.

"CEHENNEM’E DÖNMÜŞ"

Duringa, söz konusu videoyu "2 hafta önce cenneti andıran görüntüsüyle insanları büyüleyen Gülhane Parkı, insanoğlunun dadanmasıyla cehenneme dönmüş. Bu görüntülere sessiz kalmadım. Ama verdiğim tepkiden daha fazla tepki gördüm" notuyla paylaştı.

İnsanoğlu doğaya büyük haksızlık ediyor. Bahçeleri tepeleyenler yabacı ağırlıklı. Ama bir o kadarda yerli turizmciler var. Bunun önlemi neden alınmadı? pic.twitter.com/OBo9EVxL9k — Mete Duringa (@Mduringa) May 4, 2022

"İNSANOĞLU DOĞAYA BÜYÜK HAKSIZLIK EDİYOR"

Bir sonraki paylaşımında ezilen bahçenin halini paylaşan Duringa, "İnsanoğlu doğaya büyük haksızlık ediyor. Bahçeleri tepeleyenler yabacı ağırlıklı. Ama bir o kadarda yerli turizmciler var. Bunun önlemi neden alınmadı?" diye sordu.