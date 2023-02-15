LÖSEV nedir? LÖSEV açılımı nedir? LÖSEV ne zaman kuruldu?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan depremlerde zarar gören depremzedeleri ziyaret eden LÖSEV yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, LÖSEV nedir, açılımı nedir? LÖSEV'in görevleri nelerdir? LÖSEV ne zaman kuruldu?
LÖSEV, 1998 yılından bu yana binlerce lösemili çocuk ve ailesine maddi-manevi destekler vererek çocukları yaşama bağlayan LÖSEV'in açılımı nedir? İşte LÖSEV hakkında merak edilenler...
LÖSEV NEDİR? LÖSEV NE ZAMAN KURULDU?
LÖSEV, 1998 yılında Pediatrik Hematolog, Onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından Ankara'da kurulan, lösemili ve kanser hastası çocuk ve yetişkinlere yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan bir vakıftır.
Özellikle lösemi hastalığına yakalanan çocuklar için birçok yardım da bulunan bir kuruluştur. Çocukların iyileştirilmesi ve maddi anlamda destek alabilmesi adına yardımda bulunan bir vakıftır.
LÖSEV'İN GÖREVLERİ VE AMAÇLARI NELERDİR?
LÖSEV vakfının birçok konuda hizmeti bulunuyor. Başlıca görevleri ye merak edilen durumlar arasında yer alıyor. Bu vakfın başlıca görevleri ve amaçları şu şekildedir;
Lösemi çocuklara maddi destek
İleri düzeyde tedavi imkanı
Hastalık hakkında geniş kapsamlı araştırma
LÖSEV AÇILIMI NE?
LÖSEV'in açılımı "Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı"dır.
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