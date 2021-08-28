Gülistan Doku dosyası! Savcılık 20 ay sonra cinayet ihtimalini değerlendiriyor
Gülistan Doku dosyasına ilişkin 81 ilin cumhuriyet başsavcılıklarına "5 Ocak 2020 itibariyle buluntu kadın cesetleri araştırılsın” talimatı verildi.
Tunceli’de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
CİNAYET İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Başsavcılık, 81 il cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlıklarına talimat yazısı göndererek, illerinde 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cesetlerinin araştırılmasını ve bununla birlikte bir müracaat ya da soruşturma kaydının olup olmadığı bilgisinin ivedilikle paylaşılmasını talep etti.
"ÖNEMLİ GELİŞME"
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat yazısı ile ilk defa 5 Ocak 2020 gününden sonra talimat mahallinde buluntu kadın cesedi aramaya başlanmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti:
Biliyorsunuz Gülistan, Uzunçayır Baraj Gölü’nde aranıyordu ve burada intihar ettiği varsayılıyordu. Bunu ilk aşamadan beri hep eleştirmiştik. Bunun insan öldürme şeklinde düşünülmesi gerektiğini ve Gülistan’ın karada aranması gerektiğini belirtmiştik. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, yazdığı talimat yazısı ile ilk defa 5 Ocak 2020 gününden sonra talimat mahallinde buluntu kadın cesedi aranmaya başlandı.
Bu şu anlamı ifade ediyor; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da artık Gülistan’ın intihar etmediğini ve bunun bir insan öldürme şeklinde olabileceğinin değerlendirilerek cumhuriyet başsavcılıklarına, il jandarma komutanlıklarına ve emniyet müdürlüklerine yazılar yazarak sahipsiz kadın buluntu cesedi var mı, yok mu, herhangi bir şikayet var mı, bunları araştırmaya başladı. Bu çok önemlidir; çok değerlidir. Başından beri bunun böyle olması gerektiğini, insan öldürme şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştik.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı