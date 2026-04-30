Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gülistan Doku soruşturması... Aileden alınan DNA örneklerinin nedeni ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturması... Aileden alınan DNA örneklerinin nedeni ortaya çıktı

30.04.2026 14:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Gülistan Doku soruşturması... Aileden alınan DNA örneklerinin nedeni ortaya çıktı

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan'ın anne ve babasından DNA örnekleri alındı. Örneklerin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde kullandığı araçtaki bulgularla karşılaştırılacağı öğrenildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/6. maddesi gereğince "Valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması" dolayısıyla eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ın kaybolduğu dönemde kullandığı siyah renkli otomobilin peşine düşen Başsavcılık, aracın olaydan sonra satıldığını ve aynı modelde bir araçla değiştirildiğini tespit etti.

Aracı İstanbul'da bulan ekipler, detaylı inceleme için önce İstanbul'da, ardından Ankara'da yaklaşık bir haftalık detaylı çalışma yaptı.

Araçtaki bulgularla karşılaştırılmak üzere Gülistan'ın annesi Bedriye ve babası Halit Doku'dan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda DNA örnekleri alındı.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

İlgili Konular: #Gülistan Doku #DNA

İlgili Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Doku ailesi Erzurum'da ifade verecek
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Doku ailesi Erzurum'da ifade verecek Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında anne Bedriye Doku ve baba Halit Doku’nun mağdur sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi. İfadenin SEGBİS ile alınacağı öğrenildi.
Gülistan Doku soruşturması... Bülent Tezcan'dan Akın Gürlek'e tepki: 'Böyle bir soruşturmayı imaj çalışmasına dönüştürmek en büyük kötülük'
Gülistan Doku soruşturması... Bülent Tezcan'dan Akın Gürlek'e tepki: 'Böyle bir soruşturmayı imaj çalışmasına dönüştürmek en büyük kötülük' CHP CAO Genel Koordinatörü Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Gülistan Doku soruşturma dosyasının yeniden açılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Ama bunu yaparken birkaç şeyden sakınmak çok önemli. Böyle bir soruşturmayı imaj çalışmasına dönüştürmek, soruşturmanın kendisine yapılacak en büyük kötülüktür" dedi.
Asu Kaya’dan Mustafa Çiftçi’ye 'Esma Kılıçarslan' sorusu: 'Gülistan Doku dosyası arasında benzer ihmal zincirleri bulunmakta mı?'
Asu Kaya’dan Mustafa Çiftçi’ye 'Esma Kılıçarslan' sorusu: 'Gülistan Doku dosyası arasında benzer ihmal zincirleri bulunmakta mı?' CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye, “Esma Kılıçarslan'ın ölümüne ilişkin yürütülen adli süreçte otopsi neden eksik veya gecikmeli yapılmıştır? Esma Kılıçarslan dosyasıyla Gülistan Doku dosyası arasında ortak kişi, ortak çevre, ortak idari süreç veya benzer ihmal zincirleri bulunmakta mıdır?” sorularını sordu.