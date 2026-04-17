Gülistan Doku soruşturmasında adliye önünde gerginlik: 'Adliyenin önünde bize saldırıyorlar, bu cüret nereden geliyor?'

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Tunceli Adliyesi’ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından, şüpheli yakınları ile Gülistan Doku’nun ailesi arasında gerginlik çıktı. Olay üzerine güvenlik güçleri adliye çevresinde önlem aldı.

Gerginliğe karışan ve şüphelilerden Savaş Gültürk’ün yakınları olduğu öğrenilen kişiler, polis ekipleri eşliğinde adliye çevresinden uzaklaştırıldı.

Doku’nun yakınlarından biri yaşananlara tepki göstererek, "Canımızı aldılar. 6 senedir sabrediyoruz. Gene geldiler bize saldırdılar" ifadelerini kullandı.

"BİZ 7 YILDIR ADALET ARIYORUZ"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, yaşananlara ilişkin, "Bize baktı 'siz kimsiniz! bizim sayımız çok' dedi. Sayın savcımızdan Tuncay Sonel'in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Biz bir kızımızı kaybettik. Ailemizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş'ın kardeşi tenhada kız kardeşimi yakalayıp 'Sen beni tanıyor musun?' dedi. Bu cüret nereden geliyor? Biz 7 yıldır adalet arıyoruz. Adliyenin önünde bize saldırıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı." dedi.