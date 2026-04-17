Gülistan Doku soruşturmasında adliye önünde gerginlik: 'Adliyenin önünde bize saldırıyorlar, bu cüret nereden geliyor?'

17.04.2026 01:06:00
ANKA
Tunceli’de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sürerken, adliye önünde taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Tunceli Adliyesi’ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından, şüpheli yakınları ile Gülistan Doku’nun ailesi arasında gerginlik çıktı. Olay üzerine güvenlik güçleri adliye çevresinde önlem aldı.

Gerginliğe karışan ve şüphelilerden Savaş Gültürk’ün yakınları olduğu öğrenilen kişiler, polis ekipleri eşliğinde adliye çevresinden uzaklaştırıldı.

Doku’nun yakınlarından biri yaşananlara tepki göstererek, "Canımızı aldılar. 6 senedir sabrediyoruz. Gene geldiler bize saldırdılar" ifadelerini kullandı.

"BİZ 7 YILDIR ADALET ARIYORUZ"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, yaşananlara ilişkin, "Bize baktı 'siz kimsiniz! bizim sayımız çok' dedi. Sayın savcımızdan Tuncay Sonel'in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Biz bir kızımızı kaybettik. Ailemizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş'ın kardeşi tenhada kız kardeşimi yakalayıp 'Sen beni tanıyor musun?' dedi. Bu cüret nereden geliyor? Biz 7 yıldır adalet arıyoruz. Adliyenin önünde bize saldırıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı." dedi.

Nizamettin Kabaiş: ‘Gülistan Doku'nun dosyası aydınlandı sıra Rojin Kabaiş'e geldi’ 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarının birbirine benzediğini belirtti ve "Rojin Kabaiş'in dosyası aynı şekilde Gülistan Doku dosyası gibi örtbas etmeye çalışılıyor. Van Üniversitesinin rektörü delilleri karartıyor. Öğrencileri susturdu. Kamera kayıtlarını sildiler." dedi.
Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı! Gülistan Doku soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı. Doku ile 'son temas eden kişi' olduğu belirtilen kişi 'kasten öldürme'den tutuklandı.
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı rapor: Eksik kayıtlar ve 'standart dışı' kamera hareketleri Gülistan Doku’ya ilişkin görüntü inceleme raporu, kamera kayıtlarında eksikler olduğunu ve bir operatörün rutin dışına çıkarak araçları takip edip bir süre boş alanı çektiğini ortaya koydu.