Gülistan Doku’nun ailesine gözaltı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 17:29

Tunceli'de 782 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku, randevu talep etmek için gittikleri Adalet Bakanlığı önünde polis tarafından engellendi. Doku’nun annesi, babası ve ablası polisler tarafından gözaltına alındı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre; Doku ailesinin gözaltına alınması Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu. Söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ailenin Meclis’ten, gruplardan tek bir talepleri vardı. Canlı veya maalesef ölü beden olsun bulmak istediklerini ifade etmişlerdi. Bunun üzerine birazdan bir araştırma komisyonu indireceğiz. Öncelikle çağrımız bütün gruplardan bu insani meselede genç bir kızın, üniversiteli bir kadının kaybolmasının ailesi için ne kadar büyük bir acı olduğunu ailesi ve sevenleri için ifade etmek istiyorum" dedi.

‘ADALET ARARKEN BÜYÜK BİR ADALETSİZLİKLE KARŞI KARŞIYALAR’

Doku ailesinin Adalet Bakanlığı önünde darp edilerek gözaltına alınmasına tepki gösteren Beştaş, "Şu anda görüntüler elimde. Aile ile de görüşeceğiz birazdan, avukatlar ailenin yanında. Adalet ararken büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyalar. Sincan Fatih Devlet Hastanesi’ne muayene için götürüldüler. Bu acıya yeni acılar eklenmesin. Gülistan Doku nerede? Sorusu dünyada da Türkiye’de de kulaklarımıza her gün çınlıyor. Öncelikli talebimiz bu araştırma komisyonunun bütün gruplar tarafından kabulüdür. Diğeri de bu gözaltını derhal sonlandırın. Bunun hiçbir izahı yoktur" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku'nun ailesi, dün CHP grup toplantısında bugünde İYİ Parti grup toplantısında bir kez de Meclis'ten seslenerek "Gülistan nerede?" diye sormuştu.