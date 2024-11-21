Gülistan Kılıç Koçyiğit: "Abdullah Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı verildiğini öğrendik"

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:35

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Terörist başı DEM Parti'nin TBMM grup toplantısında çıksın terör örgütünün lavredildiğini haykırsın'' çağrısının ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Bu gelişmeler 'yeni çözüm süreci' tartışmalarını yaratırken bugün DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda; terör örgütü lideri Öcalan'a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildiğini belirtti.

Koçyiğit, "Bu cezalarla ne yapılmak isteniyor? Bir taraftan iç cephe, barış, kardeşlik mesajları verilirken bir taraftan İmralı'da ceza üzerine ceza verilerek aslında çözümsüzlükte ısrar edildiğini görüyoruz. Çözüm için başlayan olumlu tartışmaların da bu cezaların, kayyum uygulamalarının zehirlediğini belirtmek istiyorum. Söz ile eylemin tutarlılığının çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"MİT BAŞKANI'NIN CHP'YE ZİYARETİ AKP'NİN PARTİ DEVLETİ OLMASINI MEŞRULAŞTIRIYOR''

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın dün CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarete tepki göstererek, "MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın AKP MKYK toplantısına katılmasını eleştirmiştik. Ardından dün de CHP'ye gittiğini ve sunum yaptığını öğrendik. Bu durum AKP'nin parti devleti olma hareketini meşrulaştıran bir adımdır. MİT Başkanının bütün siyasi partileri bilgilendireceği güncel bir gelişme varsa Cumhurbaşkanından TBMM'de bir oturum gerçekleştirmesi olurdu. Türkiye'de sadece AKP ve CHP varmış gibi yapılan bir ziyaretin MİT'in siyasallaşmasına katkı sağladığını ifade ediyorum" dedi.

"VATANDAŞLAR CİDDİ OLARAK VİZE PROBLEMİ YAŞIYOR''

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise şunları söyledi:

"Türkiye'den yurt dışına giden gıda ürünlerinde büyük bir sorun var. 380 parti mal Avrupa'dan geri döndü. Birçoğunun içerisinde kanserojen ürünler var. Türkiye'de bunlar denetlenmeden mi çıktı dedim. Bu iade edilen ürünlere ne oldu dedik ancak Tarım Bakanı buna duyarsız kaldı. Piyasada ise birçok markasız ürün görüyoruz özellikle Antep fıstığı gibi. Tarım Bakanı’na açık çağrım var, gıda ürünleri konusunda gereken denetimi yapın.

Vize konusunda sorunlar giderek artıyor. Geri kabul anlaşması imzalayarak bütün mültecileri alacağız dedik. Avrupa Birliği de 'Biz size vize serbestliği sağlayacağız' dedi. Ancak gelişmeler öyle şekillenmedi şu anda vatandaşlar ciddi olarak vize problemi yaşıyor. Bu konuda gereken çalışmaları yapın.”

"İNTİHAR GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILAN BİR SÜREÇ VAR''

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin şunları söyledi:

"Burada Rojin'in ölümünün bir intihar gibi gösterilmeye çalışılan bir süreç olduğunu görüyoruz. Oysa Rojin'in ablası da, babası da bunun intihar olmadığını, herhangi bir intihar gerekçesi olmadığını açık bir şekilde söylüyorlar. Yanına kek ve su alıyor, arkadaşlarını yürüyüşe davet ediyor. Ancak intihar etti diyerek bu ölümün üstü kapatılmaya çalışılıyor. Ölümün nasıl olduğuna dair belirleme yok. Bedeninde morluklar olduğu ifade ediliyor. Ailenin soruları yanıtsız bırakılıyor."

Koçyiğit, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildiğini belirterek, "6 aylık avukat görüş yasağı verildiğini öğrendik. 2015'ten beri mutlak tecrit altında, 2009'dan beri de tecrit altında olan İmralı gerçeğinden bahsetmek istiyoruz. Bu cezalarla ne yapılmak isteniyor? Bir taraftan iç cephe, barış, kardeşlik mesajları verilirken bir taraftan İmralı'da ceza üzerine ceza verilerek aslında çözümsüzlükte ısrar edildiğini görüyoruz. Çözüm için başlayan olumlu tartışmaların da bu cezaların, kayyum uygulamalarının zehirlediğini belirtmek istiyorum. Söz ile eylemin tutarlılığının çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hep soruluyor Kürtler ne istiyor diye. Kürtler barış istiyor. Onurlu bir barışın yolunun da İmralı tecridinin kalkmasından geçtiğini hepimiz biliyoruz" dedi.

"BİR ARAYA GELME KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK BİR CESARET VERDİ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de grubu bulunan CHP, DEM, İYİ Parti ve Gelecek-Saadet ile DEVA Partisi kayyum düzenlemesinin kaldırılması için ayrı ayrı kanun teklifi vermesine ilişkin şunları söyledi:

"Bugün demokrasi tarihimiz adına son derece önemli bir gün. 15 siyasal parti Meclis’te temsil ediliyor. Cumhur İttifakı'nı oluşturan 4 parti dışında dünya görüşleri farklı 11 siyasi parti hukukun, adaletin ve mağdur kim olursa olsun ilkesel bir tutum alma konusunda birleştiler. Bu durum demokrasi cephesinde bir araya gelme konusunda çok büyük bir cesaret verdi. Bir OHAL KHK'sı ile yerel seçimlerin dışına çıkılarak kayyum uygulaması belediyelerin üzerinde bir sopa gibi estirilmektedir. Bir belediye başkanını görevden alıyorsunuz peki şu anda orada 28 belediye meclis üyemizden birini neden belediye başkan vekili yapmıyorsunuz? Bu çerçeve bu partilerin bir araya gelmesi Türkiye'nin aydınlık bir hukuk devletine yürüyüşünde önemli bir kilometre taşıdır. "

Günaydın, "Adalet Bakanı, 'siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonu ne olmuş ki? Sonu bu olur diyerek bir şey mi ifade etmek istiyorsunuz? Onun üzerinden bize had bildirmeye çalışmak sizin göreviniz mi" diye tepki gösterdi.