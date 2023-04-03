Güllaç da lüks oldu: Kilosu cep yakıyor

Ramazan ayının sevilen tatlısı güllaç, bu yıl iftar sofralarının vazgeçilmezi olamadı. Güllacın kilosu bu yıl 150 liradan alıcı buluyor.

İHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:02
Güllaç da lüks oldu: Kilosu cep yakıyor
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Osmanlı saray mutfağında yer alan güllaç, sütlü ve hafif bir tatlı olması nedeniyle özellikle ramazan ayında en çok tüketilen tatlıların başında yer alıyor. Ramazan ayının gelmesiyle ilgi gören güllaç, bu yıl da iftar sofralarını süsledi ancak alıcısı çok olamadı. 

BU YIL KİLOSU 150 LİRADAN SATILIYOR

Hafif tatlı olması sebebiyle ramazan ayında yurttaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Bursa Pastacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Necip Daş, “Güllaç, sütlü tatlı olması sebebiyle hamur tatlılara göre biraz daha hafif bir tatlı. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Süt, şeker, ceviz ve süslemek için de nar kullanılıyor. Sadece ramazan ayında yapıldığı için vatandaşın ilgisi yoğun oluyor" dedi.

Daş, "Tatlı almak isteyenlerin yüzde 70’e yakını güllacı tercih ediyor. Ramazan ayının başında yapımına başlıyoruz, ramazan bitiminde biz de yapımını bırakıyoruz. Bu yıl kilosu 100 ile 150 lira arası seyrediyor” şeklinde konuştu.


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