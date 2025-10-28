Güller ve Günahlar dizisinin set çalışanları iş bıraktı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin setinde çalışan ekip, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. NGM yapım şirketi tarafından çekilen dizinin set çalışanları, maaşlarının ödenmemesi üzerine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında iş durdurma hakkını kullandı.

Ancak iddiaya göre NGM temsilcileri, iş bırakma eylemini “istifa” olarak değerlendirdi ve çalışanları sete almadı.

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak yapımcı firmanın tutumunu eleştirdi.



Sendika, NGM’nin davranışının İş Kanunu’na açıkça aykırı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri uzun süredir ücret alamıyorlar. Bu sebeple işçilerin bir kısmı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca çalışmama (iş durdurma) hakkını kullanma kararı almıştır.

Anılan madde gereği, işçiler ücretlerini alamadıkları durumda iş yerinde bulunarak çalışmama hakkına sahiptirler. Bu süreçte işçilerin iş akdi feshedilemez, yerlerine başka işçi alınamaz ve iş başka birine yaptırılamaz.

Ancak, NGM temsilcileri, hukuka açıkça aykırı bir biçimde iş durduran çalışanları sete almamış ve bu durumu ‘istifa’ olarak değerlendirdiklerini bildirmişlerdir.

Bu tutum, hem İş Kanunu’nun 34. maddesine hem de temel işçi haklarına aykırıdır.

Ücretleri yasal süre içinde ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi, derhal hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.

Ayrıca, işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki süreç başlatmak üzere hazırlık içinde olduğumuzu ve tüm bu süreçte çalışanların yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”