Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin gönderdiği videoyu paylaştı!

Yalova'daki evinin penceresinden 26 Eylül 2025 tarihinde düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından annesinin bir videosunu paylaştı.

Annesine WhatsApp'tan görüntülü not göndermeyi öğrettiği anları takipçileriyle paylaşan Gülter, paylaşımında "Günü şöyle iç ısıtan bir videoyla sonlandırayım dedim. Seviyorum seni benim dünyam minyonum canım annem herşeyim" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün, "Becerdim, öğrendim..." sözleri videoya yansıdı.

'BANA ATILAN İFTİRALARI NOT EDİYORUM' DEMİŞTİ'

Tuğberk Yağız Gülter bir başka paylaşımında ise, sosyal medya üzerinden kendisine küfür edildiği ve iftiralar atıldığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor."

Öte yandan Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.