Gülşah Durbay gençlik merkezi açıldı... Ali Mahir Başarır: “Bu iktidar gitmeden huzur yok”

Bornova Belediyesi, Ergene Mahallesi’nde Gülşah Durbay Gençlik Merkezi’nin açılış töreni düzenledi. Törene CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir eski Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ailesi, ilçe başkanları ve yurttaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilettiği mesaj okundu. Sonrasında söz alan Ali Mahir Başarır, “Yakın bir zamanda kardeşimizi toprağa verdik. Genç bir kardeşini kaybettiğin zaman canın dan bir parçanın koptuğunu hissediyorsun. Gülşah da bizim için öyleydi kardeşimizdi, evladımızdı. Veda çok zor bir şey ama ayrılıkların en acısı ölüm maalesef ki. O gün hepimiz için çok zor geçen konuşurken düşünürken zorlandığımız anlardı. Ama sabretmeyi alışmayı denedik, çok zor oluyor. Acılar gün geçtikçe büyüyor. Gülşah ya da Ferdi Başkan değerlerimiz kardeşlerimiz işte böyle kentlerde sokaklarda okullarda yaşayacak. Ben çok teşekkür ediyorum sayın başkana. Çok önemli bir şey yaptı. Her İzmir’e gelen Gülşah’ı tanıyacak. Buraya gelen gençler onu anlayacak” ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: YAKINDA İZMİR’DEN VEKİL BİLE OLAMAYACAK

Konuşmasının devamında, AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın, CHP’nin İzmir milletvekillerine yönelik ifadelerine de tepki gösteren Başarır, şunları söyledi:

“O sizlere de talimat vermeye kalkmıştı Ali Mahir Başarır’ı İzmir’e sokmayın demişti. Ben o aslan parçasına şunu diyeyim ben İzmir’deydim elimi kolumu sallayarak geziyorum. Yanımda da bir tane korumam yok. Ayrıca sen İzmir’e vize mi koydun beyefendi? Öve öve bitiremeyen İçişleri Bakanının hayran olduğu İskilipli Atıf’ın hayaliydi İzmir’e vizeyle girmek. Yani pek de ciddiye alma. O İzmir’in milletvekili olabilseydi atamızın İzmir’e verdiği üç vakıf binasına el konurken bir dakika derdi. İzmir Limanı, Varlıklar tarafından Albayraklara verilirken bir dakika derdi ama diyemedi. Onun İzmir’le hiçbir alakası yok. Yakında İzmir’den vekil bile olamayacak. Diyor ya benim için onu İzmir’e sokmayın diye ona bir tavsiyem var. Yüreğin yetiyorsa koluma bir gir bakalım İzmir’de kim yürüyor kim yürüyemiyor. Yüreğin yetiyorsa çıkalım sokağa. Bu ülkede doğru işler yapılacaksa bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu iktidar gitmeden hiçbirimize zaten huzur yok. O güzel günler de yakın diyorum.”

GÖKÇEN: YÜZÜNÜ BU KADAR NET HATIRLAMAK BEKLEDİĞİM BİR ŞEY DEĞİLDİ

Gökçe Gökçen ise “Herkesin yüzüne baktığımda Gülşah’tan bir parça görüyoruz. Burada ona siyasi yol arkadaşlığı yapmış dostlarımızı görünce de Gülşah’tan bir parça görüyorum. Yas tutmak önemli. Hep beraber bu üzüntü ne zaman bitecek diye zaman zaman konuşuyoruz. Herhâlde hiç bitmeyecek ve eskimeyecek. Çünkü yüzünü sesini bu kadar net hatırlamak çok beklediğim bir şey değildi. Alışabileceğimiz belki düşündük ama anlam ki öyle olmuyor. Gülşah’ın hayatı boyunca gençlik mücadelesi verdiğini ve bunu iyi yürekli bir insan olarak yaptığını, bütün ülkesi için güzel büyük hayaller kuran bir insan olması nedeniyle bir gençlik merkezine onun adının verilmesini çok değerli buluyorum. Hem arkadaşı hem de ailesi olarak de Eşki’ye çok teşekkür ediyorum Gülşah’ımızın ismini bu şekilde yaşatmayı seçtiği için” dedi.

GÜÇ: KENDİLERİ İLK ÖNCE MENEMEN VE ALİAĞA’YA BAKSINLAR

Törende söz alan ve açıklamalarda bulunan Çağatay Güç de AK Parti’nin İzmir’e karşı tutumuna ilişkin tepkisini dile getirdi. CHP’nin halk belediyeciliği yaptığını belirten Güç, konuşmasında şunları kaydetti:

“Biz sabahtan Ömer başkanla beraberdik, son anlattığı konuyla ilgili konuştuk. Bu AKP iktidarının fütursuzca İzmir’de yaklaşımları, bizlere yaklaşımları inanın bizi sindirmiyor. Bu süreçte CHP’li belediyeler çok daha fazla çalışmaya devam edecekler. Eğer kendileri bir rant arıyorsa, Türkiye’de melih gökçek gerçeği var, Menemen’de de Aydın Pehlivan var. Kendileri ilk önce Menemen’e ve Aliağa’ya baksınlar sonra tekrar konuşuruz kendileriyle. Bizim belediyeciliğimiz makam belediyeciliği değil hak belediyeciliğidir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in halkın içinden gelen, halkın sevildiği, halkla bağ kuran insanları seçmesinin bir nedeni var. Çünkü biz biliyoruz ki halkın yüreğine dokunan siyaset asla unutulmaz. Bugün Gülşah başkanımız adına açtığımız bu gençlik merkezinin tam da bu anlayışın eseri olduğunu biliyoruz. Bu merkez bir hatıradır vefadır. Bu merkez gençlere bırakılmış bir emanettir. Burada ders çalışma alanları, psikolojik destek var. Burada gösteriş yok ihtiyaç var. Burada gençlerin hayatına doğrudan dokunan hizmet var. Türkiye’de gençler barınma sorunu yaşıyor, gelecek kaygısı taşıyorlar. Bizim belediyelerimiz şikayet etmiyor çözüm üretiyorlar. Gençlik merkezi açıyorlar, eğitim eriyorlar, sosyal alanlar yaratmaya çalışıyorlar, kent lokantaları açıyorlar. Tam da bu yüzden seviliyorlar. Tam da bu yüzden baskı görüyorlar. Merkezi hükümetin baskılarını, kaynakları kısıtlamasının nedeni bu. Halkın sevgisi bazılarını rahatsız ediyor. Halktan güç alan belediyeciliği kimse baskı altına alamaz. Biz korkmayız. Çünkü biz halkla inatlaşan değil halkla yürüyen bir partiyiz. Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz. Bugün buradan hem Gülşah başkanımızı hem ferdi başkanımızı anıyoruz. Sevgili gençler bu merkez, bu şehir, gelecek sizin. Biz hep sizin yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

EŞKİ: BİZİM BU ÜLKEYE HİZMET BORCUMUZ VAR

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Çok heyecanlıydım, kendimce Gülşah’a da bir görev yapmak için gelmiştim. Bir belediye başkan bir yerin açılışını yaparken heyecan duyuyor. Bugün de Gülşah’ın adını yaşatıyoruz. Bir gençlik merkezi açıyoruz, inşallah buradaki tüm gençler özellikle de kızlar Gülşah’ı örnek alır. Onun heyecanını dürüstlüğünü örnek alır. Tunç Soyer’in tohum kelimesiyle ilgili bir lafı var. Hem geçmiş hem gelecek demek der. Bu kırmızı yelekler de bu kavramı sanırım en iyi anlatanlar olur. Atatürk’ün bize bıraktığı emaneti geleceğe taşımak istiyoruz. Bu binanın üzerinde 6 kat daha var. Orayı da satın alacağız. Oraya da Ferdi Başkanımızın adına üniversiteye hazırlanan gençlere bir dershane yapacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini madem hükmet sağlayamıyor CHP’li belediyeler olarak bunu biz yapacağız. Bizim bu ülkeye hizmet borcumuz var. Bu borcu da kurduğumuz hayallerle ödemeye çalışıyoruz.”

İZMİR’E RESMEN ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Eşki, konuşmasının devamında AKP'li İnan’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Bornova’da hayata geçirmek istedikleri bir proje ve bu bağlamda yaşananlar üzerinden örnek veren Eşki, konuşmasına şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bir konuya değinmek istiyorum. Nicedir adımız zikrediliyor. Gereksiz yere birini eleştirmek bir hayranlıktır. AKP’nin İzmir’de en yüksek apoletli yöneticisi 3 4 kere bizi haksız yere eleştirdi. Bir hayalimiz vardı Bornova için bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Bunlardan biri de bir meydan kazandırmaktı. Bornova’daki Kars Halil Atila Ortaokulu’nun sadece 170 metre aşağısına bir okul yapalım masraflarını da biz yapalım dedik. Buraya büyük bir meydan yapalım istedik. Olmaz dediler proje masrafları var, biz karşılayalım dedik. Meydan çok değerli dendi, dedik ki biz sana iki arsa verelim, yine karşılamıyor dediler bir okul daha yapalım dedik. Baktık ne yapsak kabul ettiremedik. Ankara’ya gittim görüştüm ilk başta hayır dediler. Sonra tekliflerimiz hoşlarına gitti. 1 okul yerine 3 oku yapmamızı istediler. İzBB’den de bir arazi alacaktı onu da sen al dediler. Görüştüm cemil başkanla olur dendi. Gittim bakanlığa dedim ki istediğiniz her şey tamam, üstüne bir de otizm okulu açacağım dedim. Yeter ki meydanı verin biz de oraya iki müze ve altına otopark yapalım. İmza beklenirken ret geldi. Çevre Bakanlığı’nda ruhsat onaylamışlar ve bizi de okul yapmamakla suçladılar. Eğitime karşı olduğunu söylediler. En son parmak sallayarak okulun açılış törenine de davet etmeyeceğiz dediler devlet babasının malıymış gibi. Bizi de rantçılıkla suçladılar. Eğer bu arkadaşlar rant arıyorsa, İzmir limanına yapılanlar ortada. İzmir’e resmen çökmeye çalışıyorlar.”

ÖLSEK DE MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYEN İNSANLARIZ

Eşki, konuşmasını şöyle tamamladı:

“İzmir’e hiçbir yatırım yapamadıkları için bizim yatırımlarımızı da engellemeye çalışıyorlar. Bakın İzmir Büyükşehir Belediyesinin makam binasına vakıflar el koymaya çalışıyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne soruyorum biz kendi belediyemizle bir cami yaptırıyoruz, Halkapınar’da uzun yıllardır bir cami inşaatı duruyor. Vakıflar Büyükşehir’in binasıyla uğraşacağına bu vakıfla uğraşsın. Rant arayanlar aynaya baksın. Ben CHP’li bir belediye başkanı olduğum için düzgün bir üslupla konuşmaya çalışıyorum ama karşımızdakiler kimle konuştuklarını bilmiyorlar. İzmir’in çok üzerine gelmeye başladılar. İzmir sizlerin parmak sallayacağı bir yer değil. İzmir şeyh Bedrettin’den beri isyanın kentidir. İzmir sizlerin getirdiği sistemine direnen efelerin kentidir. İzmir 7 düveli denize döken Mustafa Kemal’in şehridir. Bu kente kimse parmak sallamasın. Beni durdurabilirler ancak bu proje İzmirlilerindir. Bu dönem olmasa öbür dönem yapacağız. Çünkü biz ölsek de mücadeleden vazgeçmeyen insanlarız.”

DUTLULU: BUNLAR GİTMEDEN NE BİZ İŞ YAPABİLİRİZ NE VATANDAŞIN HALİ DÜZELİR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da gençlik merkezinin açılmasına ilişkin, “Ne yazık ki kader bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Belki siyasetteki koşturması yüzünden sağlığına dikkat edemedi. Tabii ki yas tutacağız ama Gülşah gibi ir karakterin en güzel şekilde anmanın, böyle gençlik merkezlerinde sosyal işlerde olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan Ömer başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen her bir genç bu Gülşah Durbay kimdir diyecek ve araştırıp hayran kalacak. Ben bunun da Durbay ailesini en mutlu edecek bir anma yolu olduğunu düşünüyorum. Ferdi Zeyrek dershanesinin açılışı için de heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamasının sonunda Ömer Eşki’nin açıklamasına da yanıt veren Dutlulu, “Bir de başkanım çok üzülme, bunlar gitmeden ne biz iş yapabiliriz ne de vatandaşın hali düzelir. O yüzden bu ülkede artık iktidar değişmesi gerekir” dedi.