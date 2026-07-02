Gülşah Durbay’ın ailesinden Gizem Altunsoy tepkisi: ‘Hiçbir şekilde özrünü kabul etmiyoruz’

Kanser tedavisi gördüğü süreçte yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ailesi, sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak Gizem Altunsoy'un kamuoyuna yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Aile açıklamasında, "Gülşah Durbay'ın ailesi olarak, yaşadığı rahatsızlık sürecinde ona acımasızca ve defalarca saldıranlardan biri olan söz konusu şahsın hiçbir şekilde özrünü kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Zaman geçtikçe yaptıklarının unutulacağını sananları, iş birlikçilerini ve ömür boyu sürecek bir utanca atananları asla affetmeyeceğimizi; rahmetli kızımız Gülşah Durbay'ın da bu ve buna benzer kişilere kesinlikle hakkını helal etmediğini sevenleri ve kamuoyuyla paylaşmak isteriz." denildi.

Ailenin açıklaması şöyle oldu:

“Gülşah Durbay’ın ailesi olarak, yaşadığı rahatsızlık sürecinde ona acımasızca ve defalarca saldıranlardan biri olan söz konusu şahsın hiçbir şekilde özrünü kabul etmiyoruz.

Zaman geçtikçe yaptıklarının unutulacağını sananları, iş birlikçilerini ve ömür boyu sürecek bir utanca atananları asla affetmeyeceğimizi; rahmetli kızımız Gülşah Durbay’ın da bu ve buna benzer kişilere kesinlikle hakkını helal etmediğini sevenleri ve kamuoyuyla paylaşmak isteriz.”

ATAMA TEPKİLERİN ARDINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Haziran'da topladığı MYK'da belirlenen CHP Ankara İl Yönetimi'nin 35 kişilik listesinde yer alan Gizem Altunsoy, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışmaların odağı olmuştu.

Uzun yıllardır X platformunda "Gizem Lara" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Altunsoy'un, Gülşah Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik iftiraların dolaşıma sokulmasındaki paylaşımları kamuoyunda yoğun tepki çekmişti.

Tpkilerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Altunsoy'un CHP Ankara İl Yönetim Kurulu'na yapılan ataması iptal edilmiş, CHP'de herhangi bir göreve getirilmemesine karar verilmişti.

ALTUNSOY: "BU İDDİALARIN MUHATABI DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altunsoy şunları söylemişti: “Kamuoyuna Açıklama

Son günlerde adımın, rahmetli Gülşah Durbay hakkında yürütüldüğü iddia edilen linç kampanyalarıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum.

Bu iddiaların muhatabı değilim ve herhangi bir organize linç girişiminin içinde yer almadım, destekçisi olmadım. Gülşah başkanın yaşadığı bu süreçten ötürü bende çok üzgünüm, tekrar ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ben 24 yaşında genç bir kadınım. Hakkımda gerçeği yansıtmayan ithamların ve sosyal medya üzerinden oluşturulan algının hem psikolojik hem de sosyal açıdan yıpratıcı etkileri olmaktadır. Hiç kimsenin, herhangi bir delil olmaksızın beni hedef göstermeye veya bir kampanyanın parçası gibi lanse etmeye hakkı yoktur.

Eleştiri elbette demokratik bir haktır. Ancak iftira, hedef gösterme ve gerçek dışı iddialarla insanların itibarını zedelemek kabul edilemez.

Kamuoyundan ricam, doğruluğu kanıtlanmamış iddialara itibar edilmemesi ve hakkımda yapılan değerlendirmelerde gerçeklerin esas alınmasıdır.

Şehven de olsa merhum başkanımız Gülşah Durbay’ın ailesi başta olmak üzere sevenlerini üzmek en son yapmak istediğim iştir. Dolaylı yoldan üzdüysem de özür dilerim.”