Gülşah Durbay'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı: 'Çocuk yurdun temelidir'

Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

"ÇOCUK YURDUN TEMELİDİR"

Durbay'ın ilkokul çağlarında çekildiği öğrenilen fotoğrafta "Çocuk yurdun temelidir" yazılı pankart taşıması dikkat çekerken akıllara “Cumhuriyet, bir kız çocuğunun köyünden çıkıp belediye başkanı olmasıdır” sözü geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Durbay, bugün Manisa'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ölümünün ardından Durbay'ın ilkokul çağlarında çekilen "Çocuk yurdun temelidir" yazılı pankart taşıdığı fotoğrafı ortaya çıktı.

Durbay’ın geçmişte yaptığı bir konuşmada kullandığı “Cumhuriyet, bir kız çocuğunun köyünden çıkıp belediye başkanı olmasıdır” sözü de bu fotoğrafla birlikte yeniden hatırlandı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞMIŞ

Durbay'ın söz konusu fotoğrafı 23 Nisan'da kişisel sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.