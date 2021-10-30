Gülşen konserinde bıçaklanan 15 yaşındaki Ozan yaşamını yitirdi

Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan, iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Uğur Mumcu Meydanı’nda sahneye çıkan Gülşen’in konserine gitti.





Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G., konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Mustafa G. ile kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. arasında tartışma çıkı.

M.C., cebinden çıkardığı bıçakla Mustafa G.yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan’ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun'u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.





İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.