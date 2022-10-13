Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde 4. imzasını verdi
Karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, Levent Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını verdi.
Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı dört gün sonra serbest bırakıldı.
Yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, saat 12.00’da Levent Polis Merkezi'ne geldi.
Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezine girdi.
Polis merkezi çıkışında soruları yanıtsız bırakan Gülşen, arabasına binerek uzaklaştı.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı