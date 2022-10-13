Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde 4. imzasını verdi

Karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, Levent Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını verdi.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 12:44
Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde 4. imzasını verdi
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Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı dört gün sonra serbest bırakıldı.

Yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, saat 12.00’da Levent Polis Merkezi'ne geldi.

Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezine girdi.

Polis merkezi çıkışında soruları yanıtsız bırakan Gülşen, arabasına binerek uzaklaştı.

 


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