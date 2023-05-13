Gülşen'den Kılıçdaroğlu'na destek: Sahnede kalp işareti yaptı

Sanatçı Gülşen dün izmir'de sahne aldığı konserde 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk' şarkısını söylerken eliyle kalp işareti yaptı. Sanatçı bu hareketiyle muhalefetin seçim kampanyasına destek veren sanatçılar arasında yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:11
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Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne saatler kala, birçok sanatçı desteklediği lider ya da partiye ilişkin mesaj yayımladı.

İzmir Arena'da dinleyicileriyle buluşan Gülşen'in 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk' şarkısını seslendirirken eliyle kalp işaretyapması Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olarak yorumlandı.

Şarkıcı uzun süredir iktidara yakın kesimler tarafından sahne kıyafetleri, yaşam tarzı ve LGBTİQ+'lara verdiği destek nedeniyle hedef gösteriliyordu. Gülşen'e en son, İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 3 Mayıs'ta görülen duruşmasında 10 ay hapis cezası verilmişti. AKP'liler tarafından hedef alınan ünlü sanatçı, uzun süredir provokatif paylaşımların da odağındaydı.


Gülşen Seçim Kemal Kılıçdaroğlu

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