Gülşen'den Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya tepki: 'Tersi kabul edilemez...'
Sanatçı Gülşen, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen taşlı saldırıya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; saldırıya ilişkin gözaltına alınan 15 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yaşananlara çok sayıda ünlü isimden tepki yağarken; sanatçı Gülşen'den de İmamoğlu'na destek paylaşımı geldi.
"TERSİ KABUL EDİLEMEZ..."
Instagram Hikayeler'den bir paylaşım yapan Gülşen, şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hepimizin ortak isteği ülkemizde sevgi-saygı, birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşamak. Tersi kabul edilemez. Hak ettiğimiz aydınlık, huzur dolu günlere..."
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı 'bir sonraki seçimin iki başbakan adayını' yazdı
- Kemal Derviş yaşamını yitirdi
- YSK, Erdoğan’ın isminin altındaki nokta için toplanacak
- Konya'da provokasyon girişimi
- Soylu, Ahmet Şık'a oyuncak fırlattı
- Çirkin provokasyon sonrası Kızılay'dan açıklama
- Erzurum saldırısının ardından gözler Konya'da!
- Adana'da 'iktidar' sloganları atıldı
- Erzurum Dernekler Federasyonu’ndan akıl almaz açıklama
- CHP'nin İzmir'deki seçim bürosuna saldırı