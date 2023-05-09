Gülşen'den Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya tepki: 'Tersi kabul edilemez...'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:21

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; saldırıya ilişkin gözaltına alınan 15 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yaşananlara çok sayıda ünlü isimden tepki yağarken; sanatçı Gülşen'den de İmamoğlu'na destek paylaşımı geldi.

"TERSİ KABUL EDİLEMEZ..."

Instagram Hikayeler'den bir paylaşım yapan Gülşen, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hepimizin ortak isteği ülkemizde sevgi-saygı, birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşamak. Tersi kabul edilemez. Hak ettiğimiz aydınlık, huzur dolu günlere..."