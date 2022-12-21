Gülşen'in 'imam hatip' davasının ikinci duruşması bugün: Şikâyetten vazgeçtiler

21 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Sanatçı Gülşen Çolakoğlu’nun, bir konserde imam hatip mezunu bir kişi ile ilgili kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek. Duruşma öncesi Gülşen’in avukatı Emek Emre ile konuştuk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadın ve Demokrasi Vakfı ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği’nin de bulunduğu 702 müşteki davada yer alırken Emre, “700 küsur müştekinin ifadesi henüz tamamlanamadı. Duruşmada eksiklerin giderilmesi bekleniyor” dedi.

Emre, “Normalde müştekilerinin hepsinin aynı anda salonda bulunması gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda duruşma salonunun değiştirilebileceği yazılmıştı. Ancak onun yerine 30-40 kişilik gruplar halinde müştekileri salonda tuttular. Müvekkilimin savunmasını dinleyen müştekiler şikâyetten vazgeçtiler. Diğer giren müştekilere savunmayı hâkim okudu. O şekilde savunmadan haberdar olanların bazıları şikâyetten vazgeçti. Doğrudanlık ilkesini bozacak bir olay yaşandı” dedi.

Emre, “Müvekkile isnat edilen suç oluşmamıştır. Halkın bir kesimini bir başka kesimine tahrik etme unsuru yok. Nisan ayında sahnedeki bir beyanından dolayı 25 Ağustos’ta hakkında soruşturma açıldı. Dört ay geçmiş kimsenin ruhu duymamış mı burada? Kamu güvenliğinin tehlikede olmadığı çok açık” dedi.

"ÖZÜR DE DİLEDİ"

Geçtiğimiz haftalarda İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken evlendirdilmesine vurgu yapan Emre, “İki hafta önce neler yaşadık. Biz bunlar yaşanırken müvekkilimize ilişkin hukuki izahati kime ve ne için yapıyoruz” dedi.

Emre sözlerini şu şekilde noktaladı: “Müvekkilim bir cümlesinden ötürü samimi şekilde özür de diledi. Sosyal medyada “Katli vaciptir” diyen oldu. Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar oluyorken bu davanın görülmesi hakikaten ayıptır. Türkiye hukuk devletidir diyorsak bu davayı konuşmak zorunda olmak benim canımı yakıyor”

AYLAR SONRA SAHNEYE ÇIKTI

Nisan ayında verdiği konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek hedef alınan ve dört gün hapis yatan sanatçı Gülşen, aylar sonra sahneye çıktı.

Bir firmanın yılbaşı etkinliğinde konser veren sanatçı, tarzı ve dansıyla dikkat çekti. En son 24 Ağustos’ta sahneye çıkan ünlü sanatçı, 117 gün sonra sevenleriyle buluştu.