Gülsüm Elvan, Berkin Elvan'ın ölümünün 10. yılında konuştu: 'O adamı gördüğüm zaman...'

Gezi direnişi sırasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Adalet arayışını sürdüren anne Gülsüm Elvan, "Olmayan bir adaleti var etmeye çalışıyoruz. Daha geçen salı yargılandım, Cumhurbaşkanı’na hakaretten." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:11
Gülsüm Elvan, Berkin Elvan'ın ölümünün 10. yılında konuştu: 'O adamı gördüğüm zaman...'
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Gezi direnişi sırasında polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 10'uncu yılında anılıyor. Elvan'ın ölümünün ardından dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir konuşmada "Emri ben verdim" diyerek Elvan'ı terörist ilan etti, anne Gülsüm Elvan'ı ise yuhalattı. 

Elvan'ın ölümüne neden olan polis Fatih Dalgalı hakkında verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası reddedildi. Hak arayışı süren anne Gülsüm Elvan, Evrensel'e konuştu. 

"O ADAMI GÖRDÜĞÜM ZAMAN 'EMRİ BEN VERDİM' SÖZÜ GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR"

Elvan, şunları söyledi:

"Daha geçen salı yargılandım, Cumhurbaşkanı’na hakaretten. Ben o adamı gördüğüm zaman o sözü gözümün önüne geliyor ne konuşursa konuşsun. “Emri ben verdim” sözü geliyor gözümün önüne. Kaç adalet bakanı değişti ama adalet değişmedi. Adalet git gide batağa çöktü. Bugün Türkiye’de kaç tane çocuk öldürülüyor? İş cinayetleri, deprem bunlara kader diyorlar, bunlar kader değil. Biz halen sokak ortasından öldürülen kadınlar var onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Olmayan bir adaleti var etmeye çalışıyoruz. Umarım birlikte mücadele ederek, direnerek bir gün var edeceğiz. Ülkemizde adalet olmadığı sürece hırsızlık da olur açlık da olur her şey olur onun için adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."


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