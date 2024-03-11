Berkin Elvan anılacak

Yayınlanma: 11.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2024 - 04:00

Gezi Parkı direnişinde polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın katledilişinin üzerinden 10 yıl geçti.

Berkin Elvan bugün Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında saat 15.00’te düzenlenecek törenle anılacak.

Berkin Elvan’ın adıyla açılan ve Elvan’ın ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Berkin’in bizden koparılmasının 10. yılı. Berkin’in yokluğu onuncu yılında, Gezi’de atan her yürekle oradan oraya. Tutulamayan yas reva değil insana. Artık tam hakkıyla bu yası tutma vakti. Onu anıyoruz, onsuzluğun 10. senesi” denildi.

