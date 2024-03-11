Berkin Elvan anılacak
Gezi direnişi eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 10. yılında anılıyor
Gezi Parkı direnişinde polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın katledilişinin üzerinden 10 yıl geçti.
Berkin Elvan bugün Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında saat 15.00’te düzenlenecek törenle anılacak.
Berkin Elvan’ın adıyla açılan ve Elvan’ın ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Berkin’in bizden
koparılmasının 10. yılı. Berkin’in yokluğu
onuncu yılında, Gezi’de atan her yürekle
oradan oraya. Tutulamayan yas reva
değil insana. Artık tam hakkıyla bu yası
tutma vakti. Onu anıyoruz, onsuzluğun
10. senesi” denildi.
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