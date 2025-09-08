Gültekin Uysal'dan CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki ablukaya tepki: 'Sahte demokrat AKP'nin...'

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısı üzerine çok sayıda yurttaş CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru harekete geçti.

Yurttaşlar, polis ekiplerinin engeli ile karşı karşıya kaldı. Yüzlerce yurttaş, polis barikatını aşmaya çalışıyor.

"TÜRKİYE 3. DÜNYA ÜLKE DEMOKRASİSİ OLMAYACAK"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı:

"Sahte demokrat AKP'nin riyakarlığının bütün çıplaklığıyla ifşa olduğu bir geceyi yaşıyoruz. Temel hak ve hürriyetlerden yoksun bir demokrasi olmaz. İstanbul il Başkanlığına parti üyelerinin ve vatandaşların ulaşmasını kimsenin engellemeye hakkı yok.

Bir parti devleti/devlet partisine dönüşmüş AKP/Erdoğan’ın keyfi rejiminin müsaade ettiği kadar demokrasiye, hak ve hukuka, özgürlüklere rıza göstermeyeceğiz. Ne kadar çabalasalar da Türkiye, 3. dünya ülke demokrasisi olmayacak!"