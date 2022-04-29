Gültekin Uysal: İktidar aparatı olmuş pek çok isim var
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var!” deyip "Altılı masanın majesteleri ve 5 oligarktan büyük" olduğunu söyledi.
Altılı ittifakın üyelerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gece saatlerinde Twitter hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var!” diyen Uysal,“Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel ‘Çarık ayağı sıkıyor mu?' diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı!” ifadelerini kullandı.
Gültekin, bir sonraki paylaşımında ise, ''Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!'' dedi.
İşte Gültekin Uysal’ın o paylaşımları:
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