Kulis: Davutoğlu, Gültekin Uysal'a o tweetini sormuş

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:10

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili AKP dönemini işaret eden Twitter paylaşımı siyaset gündeminde tartışılmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun liderler düzeyinde ziyaretler gerçekleştiren Uysal'a Twitter paylaşımını sorduğu belirtildi.

Habertürk gazetesinden Mahir Kılıç'ın haberine göre, yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmede 24 Nisan'da ele alınacak başlıklar görüşüldü. Edinilen bilgiye göre görüşmede Ahmet Davutoğlu gerginliğe neden olan tweet'i hatırlattı. 6'lı masa olarak bugüne gelinceye tüm paydaşların kadar büyük fedakarlıklarda bulunduğu ve kamuoyunda bir beklenti oluştuğunu kaydeden Gelecek Partisi lideri, hem rahatsızlığını iletti hem de bu tweet'i atmasının nedenini sordu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise durumu izah etti, kastını aşan bir ifade kullanmış olabileceğini belirtti. Görüşmenin sonunda konunu tatlıya bağlandığı belirtildi.

MUHALEFETİN ALTILI MASASINDA 'TWEET' KRİZİ Mİ YAŞANDI?

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili AKP dönemini işaret eden Twitter paylaşımının altılı masada krize neden olduğu öne sürülmüştü.

Krize neden olan süreç ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın 10 Nisan Pazar günü yaptığı Twitter paylaşımı ile başlamıştı. Uysal, paylaşımında Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili üç kriter sıralamış ve bu kriterler arasında "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadesini kullanmıştı.