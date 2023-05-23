Gültekin Uysal'dan Erdoğan'ın montaj itirafına sert tepki: Sefaletin son perdesi...

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:32

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:32

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, katıldığı İsmail Küçükkaya'nın 'Yeni Bir Sabah' programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SEFALETİN SON PERDESİ..."

Uysal, Recep Tayyip Erdoğan'ın, mitinglerde izlettiği Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan videoların montaj olduğunu itiraf etmesine ilişkin şunlaır kaydetti:

"FETÖ'den devraldıkları o mirası kendileri taşıyorlar. Bunları cumhurbaşkanlığı düzeyinde kullanmaktan imtina etmiyorlar. Sayın Selvi 'montaj' demeye getirdi. 5. kol faaliyeti yaparcasına bir seçim yaşıyoruz. Hakikati yalanlarından ayıran bir şuura sahip vatandaşlarımız. Sefaletin son perdesi diyorum."

"SİNAN OĞAN'IN ALDIĞI OYLAR, ERDOĞAN'A KARŞI"

Gültekin Uysal, dün Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan'ı desteklediğini duyuran ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili ise, şöyle konuştu:

"AKP kaybetti. AKP 2002 oylarına döndü. Muhalefetin çoğunluğu, iktidar ittifakından çok daha fazla. Bu düzenin neticelerini yaşıyoruz, milletimiz bedelini ödüyor. Yüzde 60'lık bir itiraz var. Bizim hedefimiz bu yüzde 60'ı sandığa yansıtmak. Açık ara önde olduğumuz yerlerde bu mesafeyi açmak mecburiyetindeyiz. Sinan Oğan'ın da aldığı oylar, bu iktidara, Sayın Erdoğan'a karşı."

"TURNUSOL TESTİNDEN GEÇTİĞİMİZ GÜNLER"

Kritik bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Uysal, şöyle devam etti:

"Bir şey çok net; hepimiz sınanıyoruz. Türkiye bir ateş çemberinden geçiyor. Bu ateş çemberinden geçerken ne kadar idealimiz var, işte görüyoruz. Hepimiz sınanıyoruz. Turnusol testinden geçtiğimiz günler. Kitlelerin önüne çıkıp iddialarımızla oy alıyoruz, sonra o iddiaların tam tersine siyaset geliştiriyoruz. Bu sadece siyasette de değil. Örgütlü yapılarımıza da bakın. Türkiye'nin en büyük problemi temsil krizidir."