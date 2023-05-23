Erdoğan 'montajı' itiraf etti, sosyal medyada tepki yağdı: 'Yazık bu çaresizliğe…'

Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:30

Güncelleme: 23.05.2023 - 09:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi'nin "Ben tam anlayamadım. Kim ne ile video çekmiş" sorusuna, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de video kaydının olduğunu ileri sürerek yanıt verdi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Montaj olduğu bilinen video hakkında Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayınladılar, haydi haydi türü. Anladınız mı? Kandil'dekiler bu şekilde. Ama montaj ama şu bu... Video çekimlerini yaptılar" ifadelerini kullandı.

"MONTAJCI SAHTEKAR"

Erdoğan'ın "montaj" itirafında bulunduğu bu sözlerinin videosunu sosyal medya hesabından alıntılayan Kılıçdaroğlu "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Twitter hesabından bir paylaşım daha yaparak "Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" diye belirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Erdoğan'ın montaj olduğu bilinen videoyu canlı yayında kabul etmesi, siyasette yeni bir tartışmayı da başlatımış oldu. Sosyal medyada aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de olduğu binlerce kişi, Erdoğan'ın 'montaj siyasetine' tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı… pic.twitter.com/EmvarGtK48 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 22, 2023

Bir Müslüman, yalan söyler mi? https://t.co/s6Anl87hsD — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 22, 2023

Erdoğan: “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj, ama şu, ama bu Kandil’dekilerle video çektiler. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdiler…”



Ama montaj, ama şu bu… Pes. pic.twitter.com/PFhnuJB03b — Zülâl Kalkandelen ? ?? (@veganzulal) May 22, 2023

Vergilerimizle yaşayan devlet televizyonunda, ülkemizin cumhurbaşkanı alenen "Ama montaj, ama şu, ama bu"... Montaj da olsa ne fark eder diyor.pic.twitter.com/ZZuFD0WrsR — can gurses (@canitti) May 22, 2023

“Ama montaj ama şu ama bu.”



İzleyin, izlettirin… pic.twitter.com/uAHevVamfg — Deniz Demir (@demirdenizchp) May 22, 2023

Erdoğan TRT Haber’de “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var” dedi! Bunu Abdülkadir Selvi’nin “Anlamadım” diye sorması üzerine söyledi. Sessizlik üzerine, “Ama montaj, ama şu, ama bu” diye devam etti ?????+? @fahrettinaltun bu #dezenformasyon değil de nedir? pic.twitter.com/W4KTIRbLvE — Banu Guven (@banuguven) May 22, 2023

"Montaj" derken yüzü kızarmayacak kadar utanmaz bir iktidar, "ne montajı" diye soramayan zavallı basın mensupları. https://t.co/8uR6PKxzto — Alper Taş (@alper_tas) May 22, 2023

"Ama montaj, ama şu, ama bu..."



Yani amaca hizmet eden her yol mübah!



Çok yazık... https://t.co/qf04hFmg8M — Sinan Meydan (@SMEYDAN) May 23, 2023

Meydan meydan izlettiği videoların montaj olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor!



Yazık bu çaresizliğe… https://t.co/NdH48kBOg5 — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) May 22, 2023

Samimi Müslümanlar’a bazı sorularım var. Dini bilgim yeterli olmayabilir. Yardımınıza ihtiyacım var:

Yalan söylemek günah değil mi? İftira atmak? Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle videosu var deyip montaj videolar yaymak ve bundan ısrar etmek kul hakkına girmez mi? Kişinin… — Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) May 22, 2023

Recep T.Erdoğan “CHP Kandil ilişkisi var” diye gösterdiği kasetin montaj olduğunu TRT’de konuşmasında açıkladı. Montaj kasetlerle oy peşine düşenleri 28 Mayıs seçiminde halkımız görerek oy kullanmalı ve gerçeğin yaşadığı ekonomik krizle mahvedilen yaşamı olduğunu fark etmelidir. — Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) May 23, 2023

Erdoğan: Ama montaj, ama şu, ama bu.



Yer utandı

Gök utandı

Hava utandı

Su utandı

Taş utandı

Erdoğan bu yalan ve iftiradan utanmadı. pic.twitter.com/m0MP42YrqF — Fikri Sağlar (@dfikrisaglar) May 23, 2023

“Ama montaj, ama bu, ama şu” !!!



Bu kadar basit yani öyle mi?



85 milyon insanın geleceğini montaj bir videoya kurban edeceğiz yani öyle mi?



Montaj videolar nedeniyle milyonlar işsiz, aç, açıkta kalacak yani öyle mi?



Söz bitti!!!pic.twitter.com/Bbx8KpcUHS — Serkan Özcan (@serkanozcan1) May 22, 2023

Ama montaj ama şu ama bu diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir seçim için bu milleti karşı karşıya getirmeye değer mi? https://t.co/D2AGK74GkY — Tarık Balyalı (@TARIKBALYALI) May 23, 2023

Montaj video ile mitinglerde, televizyon kanallarında yalan söyledi ve bunu "Ama montaj ama şu ama bu" diye savunmaya çalışıyor.



28 Mayıs'ta montaja yer yok, gerçekler acı acı yüzüne vuracak! #montajcısahtekar pic.twitter.com/bMlbstLsQB — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 22, 2023

Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda…

6 yıl önce ??fotoğrafı da Meclis kürsüsünden(yazık) kamuoyunun gündemine sokan kendisiydi.

Sizlerin oyu ve benim annem de olmak üzere bütün annelerin ahı gönderecek bu montajcı, kumpasçıları…#KararVer https://t.co/QLBZl1KTp1 pic.twitter.com/LPOxk9TbFf — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 22, 2023