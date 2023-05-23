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Erdoğan 'montajı' itiraf etti, sosyal medyada tepki yağdı: 'Yazık bu çaresizliğe…'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu için hazırlanan montaj videoya ilişkin 'Ama montaj ama şu ama bu' itirafında bulundu. Erdoğan'a ilk yanıt CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan gelirken; siyasette 'montaj' tartışması başladı. Sosyal medya binlerce isim Erdoğan'ın 'montaj siyasetine' tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:30
Erdoğan 'montajı' itiraf etti, sosyal medyada tepki yağdı: 'Yazık bu çaresizliğe…'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi'nin "Ben tam anlayamadım. Kim ne ile video çekmiş" sorusuna, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de video kaydının olduğunu ileri sürerek yanıt verdi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Montaj olduğu bilinen video hakkında Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayınladılar, haydi haydi türü. Anladınız mı? Kandil'dekiler bu şekilde. Ama montaj ama şu bu... Video çekimlerini yaptılar" ifadelerini kullandı.

"MONTAJCI SAHTEKAR"

Erdoğan'ın "montaj" itirafında bulunduğu bu sözlerinin videosunu sosyal medya hesabından alıntılayan Kılıçdaroğlu "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Twitter hesabından bir paylaşım daha yaparak "Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" diye belirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Erdoğan'ın montaj olduğu bilinen videoyu canlı yayında kabul etmesi, siyasette yeni bir tartışmayı da başlatımış oldu. Sosyal medyada aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de olduğu binlerce kişi, Erdoğan'ın 'montaj siyasetine' tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu

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