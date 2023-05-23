Erdoğan 'montajı' itiraf etti, sosyal medyada tepki yağdı: 'Yazık bu çaresizliğe…'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu için hazırlanan montaj videoya ilişkin 'Ama montaj ama şu ama bu' itirafında bulundu. Erdoğan'a ilk yanıt CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan gelirken; siyasette 'montaj' tartışması başladı. Sosyal medya binlerce isim Erdoğan'ın 'montaj siyasetine' tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi'nin "Ben tam anlayamadım. Kim ne ile video çekmiş" sorusuna, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de video kaydının olduğunu ileri sürerek yanıt verdi.
CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
Montaj olduğu bilinen video hakkında Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayınladılar, haydi haydi türü. Anladınız mı? Kandil'dekiler bu şekilde. Ama montaj ama şu bu... Video çekimlerini yaptılar" ifadelerini kullandı.
"MONTAJCI SAHTEKAR"
Erdoğan'ın "montaj" itirafında bulunduğu bu sözlerinin videosunu sosyal medya hesabından alıntılayan Kılıçdaroğlu "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.
Montajcı sahtekar. https://t.co/8P0VanXtFj— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 22, 2023
Kılıçdaroğlu daha sonra Twitter hesabından bir paylaşım daha yaparak "Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" diye belirtti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Erdoğan'ın montaj olduğu bilinen videoyu canlı yayında kabul etmesi, siyasette yeni bir tartışmayı da başlatımış oldu. Sosyal medyada aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de olduğu binlerce kişi, Erdoğan'ın 'montaj siyasetine' tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları...
Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı… pic.twitter.com/EmvarGtK48— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 22, 2023
Bir Müslüman, yalan söyler mi? https://t.co/s6Anl87hsD— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 22, 2023
Erdoğan: “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj, ama şu, ama bu Kandil’dekilerle video çektiler. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdiler…”— Zülâl Kalkandelen ? ?? (@veganzulal) May 22, 2023
Ama montaj, ama şu bu… Pes. pic.twitter.com/PFhnuJB03b
Vergilerimizle yaşayan devlet televizyonunda, ülkemizin cumhurbaşkanı alenen "Ama montaj, ama şu, ama bu"... Montaj da olsa ne fark eder diyor.pic.twitter.com/ZZuFD0WrsR— can gurses (@canitti) May 22, 2023
“Ama montaj ama şu ama bu.”— Deniz Demir (@demirdenizchp) May 22, 2023
İzleyin, izlettirin… pic.twitter.com/uAHevVamfg
Erdoğan TRT Haber’de “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var” dedi! Bunu Abdülkadir Selvi’nin “Anlamadım” diye sorması üzerine söyledi. Sessizlik üzerine, “Ama montaj, ama şu, ama bu” diye devam etti ?????+? @fahrettinaltun bu #dezenformasyon değil de nedir? pic.twitter.com/W4KTIRbLvE— Banu Guven (@banuguven) May 22, 2023
"Montaj" derken yüzü kızarmayacak kadar utanmaz bir iktidar, "ne montajı" diye soramayan zavallı basın mensupları. https://t.co/8uR6PKxzto— Alper Taş (@alper_tas) May 22, 2023
"Ama montaj, ama şu, ama bu..."— Sinan Meydan (@SMEYDAN) May 23, 2023
Yani amaca hizmet eden her yol mübah!
Çok yazık... https://t.co/qf04hFmg8M
Meydan meydan izlettiği videoların montaj olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor!— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) May 22, 2023
Yazık bu çaresizliğe… https://t.co/NdH48kBOg5
Samimi Müslümanlar’a bazı sorularım var. Dini bilgim yeterli olmayabilir. Yardımınıza ihtiyacım var:— Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) May 22, 2023
Yalan söylemek günah değil mi? İftira atmak? Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle videosu var deyip montaj videolar yaymak ve bundan ısrar etmek kul hakkına girmez mi? Kişinin…
Recep T.Erdoğan “CHP Kandil ilişkisi var” diye gösterdiği kasetin montaj olduğunu TRT’de konuşmasında açıkladı. Montaj kasetlerle oy peşine düşenleri 28 Mayıs seçiminde halkımız görerek oy kullanmalı ve gerçeğin yaşadığı ekonomik krizle mahvedilen yaşamı olduğunu fark etmelidir.— Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) May 23, 2023
Erdoğan: Ama montaj, ama şu, ama bu.— Fikri Sağlar (@dfikrisaglar) May 23, 2023
Yer utandı
Gök utandı
Hava utandı
Su utandı
Taş utandı
Erdoğan bu yalan ve iftiradan utanmadı. pic.twitter.com/m0MP42YrqF
“Ama montaj, ama bu, ama şu” !!!— Serkan Özcan (@serkanozcan1) May 22, 2023
Bu kadar basit yani öyle mi?
85 milyon insanın geleceğini montaj bir videoya kurban edeceğiz yani öyle mi?
Montaj videolar nedeniyle milyonlar işsiz, aç, açıkta kalacak yani öyle mi?
Söz bitti!!!pic.twitter.com/Bbx8KpcUHS
Ama montaj ama şu ama bu diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir seçim için bu milleti karşı karşıya getirmeye değer mi? https://t.co/D2AGK74GkY— Tarık Balyalı (@TARIKBALYALI) May 23, 2023
Montaj video ile mitinglerde, televizyon kanallarında yalan söyledi ve bunu "Ama montaj ama şu ama bu" diye savunmaya çalışıyor.— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 22, 2023
28 Mayıs'ta montaja yer yok, gerçekler acı acı yüzüne vuracak! #montajcısahtekar pic.twitter.com/bMlbstLsQB
Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 22, 2023
6 yıl önce ??fotoğrafı da Meclis kürsüsünden(yazık) kamuoyunun gündemine sokan kendisiydi.
Sizlerin oyu ve benim annem de olmak üzere bütün annelerin ahı gönderecek bu montajcı, kumpasçıları…#KararVer https://t.co/QLBZl1KTp1 pic.twitter.com/LPOxk9TbFf
Tarihi itiraf böyle gerçekleşti. Selvi İstemeden gazetecilik yaptı, Erdoğan istemsizce itiraf etti… pic.twitter.com/yrbupSsBz1— Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) May 23, 2023
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