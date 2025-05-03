Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişi gericiler tarafından sansürlendi: ‘Kadın düşmanı politika’

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

İstanbul Ümraniye’deki bir kozmetik firmasında yer alan, gülümseyen kadınların bulunduğu afişlerin üzerine “Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz” yazıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan olay tepkilere yol açarken Cumhuriyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcilerinden avukat Esin İzel Uysal ile konuştu.

“Ahlaksızların ahlak dayatması” diyen CHP’li Nazlıaka, “AKP döneminde kadının adı bakanlıktan bile silindi. Sıra yüzünü silmeye geldi. Kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyetin yönettiği ülkemizde, gericiler iyice palazlandı, tarikatlar güçlendi. Kadının kahkaha atmasını iffetsizlik sayan, hamileyken sokağa çıkmasını ayıplayan, başını örtmeyen kadınları ‘perdesiz ev’e benzeten zihniyet, şimdi de bir kozmetik firmasının reklamındaki gülümseyen kadının yüzünü kapatmış. Gülümseyen kadın toplumun ahlakını bozmaz, huzurunu sağlar” dedi.

‘ALIŞACAKSINIZ’

Nazlıaka sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2023 seçimlerinde milletvekili adayı olan kadının fotoğrafını seçim otobüsüne siluet olarak koyanlara, kadını kuluçka makinesi gibi görüp kaç çocuk doğuracağını, çocuklarını nasıl dünyaya getireceğini, ne giyeceğini, ne tip evlerde yaşayacağını dayatanlara en güzel yanıtı halk verdi ve kadın belediye başkanları seçti. Bu karanlık zihniyetlere sesleniyoruz: Alışacaksınız. Kadınları hayatın her alanında görmeye alışacaksınız. Kadın yöneticilere alışacaksınız. Kahkaha atan, gülümseyen kadınlara alışacaksınız. Hayatlarımız, bedenlerimiz, kararlarımız bizimdir.”

‘AHLAKI İKTİDAR BOZUYOR’

Uysal ise, “Bu iktidarın gülümseyen kadına bile tahammülü yok aslında. Ancak kadınlar kahkaha da atacaklar, gülümseyecekler de. Afişin üzerine ‘Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz’ yazıyor. Bu toplumun ahlakını bozan kadınlar ve dilediği gibi bir hayat yaşayan kadınlar değil. Aksine iktidarın politikaları bu toplumun ahlakını bozuyor. İnsanların yaşam tarzına karışmasıyla, demokratik haklarını kullanmasının önünde olmasıyla ve anayasayı ihlal etmesiyle, uygulamamasıyla toplumun ahlakının bozuyor” diye konuştu.