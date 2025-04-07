AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
AFAD, Bursa Mustafakemalpaşa'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa Mustafakemalpaşa'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Mustafakemalpaşa (Bursa)
Tarih:2025-04-07
Saat:20:39:59 TSİ
Enlem:40.10583 N
Boylam:28.56889 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/p03z2ermkS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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