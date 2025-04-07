AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!

AFAD, Bursa Mustafakemalpaşa'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 20:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa Mustafakemalpaşa'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


Etiketler: #afad #deprem #Bursa

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