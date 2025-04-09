Karadeniz'de deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:20

Güncelleme: 09.04.2025 - 09:20

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Nisan'da meydana gelen depremler...

KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 06.09'da merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.09 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

9 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.09 09:04:47 -.- 2.9 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA)

2025.04.09 08:56:27 -.- 2.4 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)

2025.04.09 07:55:46 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.04.09 07:32:19 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2025.04.09 07:04:28 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.04.09 06:09:27 -.- 4.1 4.1 ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)

2025.04.09 05:49:47 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

2025.04.09 05:29:05 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2025.04.09 05:14:56 -.- 1.9 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

2025.04.09 04:44:21 -.- 1.4 -.- AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE)

2025.04.09 04:32:29 -.- 1.7 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI)

2025.04.09 04:26:20 -.- 1.5 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)