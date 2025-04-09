Karadeniz'de deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 9 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Karadeniz'de deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:20

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Nisan'da meydana gelen depremler...

KARADENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 06.09'da merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.09 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. 

9 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.09 09:04:47  -.-  2.9  -.-   SAGLIK-MERAM (KONYA)            

2025.04.09 08:56:27   -.-  2.4  -.-   BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)    

2025.04.09 07:55:46 -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)   

2025.04.09 07:32:19  -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                      

2025.04.09 07:04:28  -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                      

2025.04.09 06:09:27   -.-  4.1  4.1   ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)      

2025.04.09 05:49:47  -.-  1.6  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)        

2025.04.09 05:29:05  -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                      

2025.04.09 05:14:56 -.-  1.9  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)     

2025.04.09 04:44:21   -.-  1.4  -.-   AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE)     

2025.04.09 04:32:29   -.-  1.7  -.-   MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI)      

2025.04.09 04:26:20   -.-  1.5  -.-   KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)    


Etiketler: #deprem mi oldu #depremler #Son depremler #karadeniz

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