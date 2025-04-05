Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli’nde heyelan

Yayınlanma: 05.04.2025 - 15:31

Güncelleme: 05.04.2025 - 15:31

Gümüşhane’nin Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikameti, bugün sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıemin 3 Tüneli’nin Trabzon istikameti çıkışında taş düşmesi sonucu heyelan oluştu.

Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirilirken, bölgedeki güvenlik tedbirleri artırıldı. Trafik, her iki yönde de geçici olarak kapatıldı ve araçların geçişi Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tünellerinden sağlanmaya başlandı. Ayrıca, şehir içi geçişler için Hacıemin 3 Tüneli servis yolu kullanıcılara önerildi.