Gümüşhane'de araçlar yayaların arasına daldı: Çok sayıda kişi yaralandı!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 09:07

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:22

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Kelkit-Erzincan Karayolu üzerinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Muhammet Ali K. idaresindeki otomobil benzin istasyonundan çevre yoluna çıktığı sırada, Erzincan istikametine hareket halinde olan Enes Ç. idaresindekiotomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobiller savrulurken, savrulan araçlar yol kenarında yürüyen yurttaşlara da çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri Muhammet Ali K. ve Enes Ç. ile birlikte kazada yaralanan Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada yaralanan Muhammet Ali K., Aylin Sılanur A. ve Yağız Serdar A. daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.