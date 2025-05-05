Feci kaza görüntülendi: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı, bir otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza görüntülendi: Anne ve kızı hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 22:41

Kaza, Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile anne ve kızı yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına hızla gelen otomobilin çarptığı ve kadınların savrulduğu anlar yer aldı.


Etiketler: #sakarya #kaza

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