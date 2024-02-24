Ümraniye'de 10 katlı apartmanda korkutan yangın!

Ümraniye'de 10 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

DHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:16
Ümraniye'de 10 katlı apartmanda korkutan yangın!
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Ümraniye Tatlısu Mahallesi Tezcan Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında yükselen dumanlar merdiven boşluğu ve havalandırmadan üst katlara yayıldı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giriş katında dumanların yayıldığı daireye müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye, üst katlardaki yurttaşları da dumandan etkilenmemeleri için megafon ile uyararak aşağıya inmelerini istedi.

Site sakinlerinin sokağa döküldüğü yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.


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