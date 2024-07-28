Gümüşhane'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar

Gümüşhane'de mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 07:30
Gümüşhane'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar
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Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'de merkeze bağlı Örenler köyünde Şükran S., Derya T., Talip T., Meryem B., Fatma B., Makbule B., Said B., Muhittin G. ve Zekiye B., doğadan topladıkları mantarları evde pişirerek yedi.

Mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Muhittin G. ve Zekiye B.'nin durumunun ağır olduğu, tedavilerinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.


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