Gümüşhane'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar
Gümüşhane'de mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'de merkeze bağlı Örenler köyünde Şükran S., Derya T., Talip T., Meryem B., Fatma B., Makbule B., Said B., Muhittin G. ve Zekiye B., doğadan topladıkları mantarları evde pişirerek yedi.
Mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Muhittin G. ve Zekiye B.'nin durumunun ağır olduğu, tedavilerinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.
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