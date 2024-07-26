İzmir'de 40 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 07:43

Güncelleme: 26.07.2024 - 07:43

Torbalı'da faaliyet gösteren özel bir yemek dağıtım firmasının anlaşmalı olduğu bazı fabrikalardaki 40 işçi, dün öğle yemeği sonrası rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ayrıca aynı şikayetler nedeniyle bazı fabrika işçilerinin de farklı hastanelere başvurduğu öğrenildi.