31 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki faaliyet gösteren aynı yemek firmasından hizmet alan 2 fabrikalarda öğle yemeği sonrasında rahatsızlanan 31 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 23:27
31 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Olay, bugün akşam saatlerinde Pancar ve Yazıbaşı mevkilerinde faaliyet gösteren fabrikalarda meydana geldi. 

İddiaya göre, özel bir yemek dağıtım firması tarafından hizmet alan iki fabrikada çalışan işçilerin bazıları öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle her iki fabrikada çalışan toplam 31 kişi, akşam saatlerinde ambulanslar ve bir kısmı da kendi imkanları ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Burada tedaviye alınan işçilerden 22'si taburcu edilirken, 9'unun ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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