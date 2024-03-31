Gümüşhane'de seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Ağaç ve Çimen ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Gümüşhane yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:59

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:59

Gümüşhaneliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Gümüşhane'de seçimi hangi aday kazandı?

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Bedri Ağaç, AKP'den Ercan Çimen, İYİ Parti'den Ali Ateş, Zafer Partisi'nden Göktuğ Gürler, Saadet Partisi'nden Akın Demir, Yeniden Refah Partisi'nden Yusuf Çimen, ve DEM Parti'den ise Abdulkerim Zırığ Gümüşhane belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

GÜMÜŞHANE'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Gümüşhane'de "Bedri Ağaç, Ercan Çimen, Ali Ateş ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Gümüşhane 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.