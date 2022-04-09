Gündem olan Baydöner reklamı kaldırıldı, seslendirmeni tepki gösterdi: 'Bazı kesimleri rahatsız etmiş sanırım'
Baydöner'in sosyal medyada gündem olan reklam filmi kaldırıldı. Reklamın seslendirmesini yapan Mehmet Ozan Dolunay ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
İskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi ‘Dertsiz Masa Örtüsü’ndeki mesajlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
Baydöner, sosyal medyanın gündemine oturan reklam filmini kendisine ait sosyal medyalardan kaldırdı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Döner zincir restoranlarından Baydöner'in çok konuşulan 'Dertsiz Masa Örtüsü' reklamının seslendirmeni Mehmet Ozan Dolunay ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"BAZI KESİMLERİ RAHATSIZ ETMİŞ SANIRIM"
Dolunay'ın Twitter paylaşımı şöyle;
"Seslendirdiğim 'bay döner' reklamı bazı kesimleri rahatsız etmiş sanırım. Yayından kaldırmışlar reklamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan, cesur, dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın."
Seslendirdiğim “bay döner” reklamı bazı kesimleri rahatsız etmiş sanırım.Yayından kaldırmışlar reklamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan,cesur,dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın.— Mehmet Ozan Dolunay (@modolunay) April 8, 2022
Video Haberler
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
- 'Toplu taşımaya zam yapılıyor, çok yanlış'
- Denizli'de kaza: Yurt müdürü ile aşçı öldü
- Pazarda 'pahalı karpuz' dehşeti
- Fenerbahçe'deki seçimde korkutan anlar
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
- Geri adım attı: 'Biz başkaları değiliz'
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- 'Kim yoksulluk yok diyorsa akşam pazarına gitsin'
- Haliç derbisinde kazanan Karagümrük!
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- İran'da 'nükleer' açıklaması: Araştırmalar hızlandı
- CHP'den Kahramanmaraş Valiliği’ne sert tepki
- Netflix'e rakip geliyor: İki yayın devi bir araya geldi
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı
- Tekirdağ’da 'indirim izdihamı'