Gündem olan Baydöner reklamı kaldırıldı, seslendirmeni tepki gösterdi: 'Bazı kesimleri rahatsız etmiş sanırım'

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:17

İskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi ‘Dertsiz Masa Örtüsü’ndeki mesajlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Baydöner, sosyal medyanın gündemine oturan reklam filmini kendisine ait sosyal medyalardan kaldırdı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Döner zincir restoranlarından Baydöner'in çok konuşulan 'Dertsiz Masa Örtüsü' reklamının seslendirmeni Mehmet Ozan Dolunay ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"BAZI KESİMLERİ RAHATSIZ ETMİŞ SANIRIM"

Dolunay'ın Twitter paylaşımı şöyle;

"Seslendirdiğim 'bay döner' reklamı bazı kesimleri rahatsız etmiş sanırım. Yayından kaldırmışlar reklamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan, cesur, dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın."

Seslendirdiğim “bay döner” reklamı bazı kesimleri rahatsız etmiş sanırım.Yayından kaldırmışlar reklamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan,cesur,dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın. — Mehmet Ozan Dolunay (@modolunay) April 8, 2022











