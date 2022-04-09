Hayat pahalılığını eleştirmişti: Baydöner, gündem olan reklam filmini kaldırdı
Tepkilerin odağındaki kalıcı yaz saati uygulaması, Türkiye'den umudunu kesen gençlerin yurtdışına gitmesi ve hayat pahalılığı gibi gibi konulara atıfta bulunan Baydöner'in reklam filmi, önceki gün sosyal medyada gündem olmuştu. Son olarak kurum, viral olan o reklamını sildi. Firmadan herhangi bir açıklama yapılmadı.
Et restoranı zinciri Baydöner, yeni reklam filmi 'Dertsiz
masa örtüsü'yle sosyal medyada gündem oldu.
Yayımlanan filmde, hayat pahalılığından yaz saati
uygulamasına, herkesin yurtdışına taşınmasından benzin fiyatlarına kadar birçok
konuda mesaj veriliyordu. Restorandaki tüm masaların boş olması da dikkat çeken
unsurlardan biriydi.
Konu başlığı, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi sosyal medya
platformlarında gündem dolu.
Söz konusu eklamda şu ifadeler yer aldı:
“Bütün kış karanlıkta kalktık’ demeyelim de ‘Alışa alışa
uyandık’ diyelim. ‘Herkes yurtdışına taşındı’ demeyelim de ‘Avrupalı çok
tanıdığım var ya’ diyelim. ‘Ya ligin bile tadı kalmadı’ demeyelim ‘Başka
hobiler ediniyoruz’ diyelim. Yani, şey… ‘Depoyu fulleyelim’ demeyelim, onu kim
diyebilir, ‘Trafik kalmadı’ diyelim. ‘Hahyhhh’ demeyelim ‘İncinmişiz’ diyelim.
‘Büyük dertlerimiz var’ demeyelim de ‘Gündelik dertleri dert edemiyoruz’
diyelim. Yalnızca onun ‘dertsiz’ olabildiği şu günlerde; bir araya gelince
dertlerin paylaşılarak hafiflediği ramazan sofralarına vesile olabiliyorsak ne
mutlu.”
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN KALDIRDILAR
Twitter kullanıcılarının “Muhalefetten bile iyi muhalefet
yapıyor” diye yorumladığı reklam filmi, öğle saatlerinde kaldırıldı.
Gelişmeye ilişkin kurumdan herhangi bir açıklama yapılmadı.
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