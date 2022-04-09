Hayat pahalılığını eleştirmişti: Baydöner, gündem olan reklam filmini kaldırdı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:29

Et restoranı zinciri Baydöner, yeni reklam filmi 'Dertsiz masa örtüsü'yle sosyal medyada gündem oldu.

Yayımlanan filmde, hayat pahalılığından yaz saati uygulamasına, herkesin yurtdışına taşınmasından benzin fiyatlarına kadar birçok konuda mesaj veriliyordu. Restorandaki tüm masaların boş olması da dikkat çeken unsurlardan biriydi.

Konu başlığı, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi sosyal medya platformlarında gündem dolu.

Söz konusu eklamda şu ifadeler yer aldı:

“Bütün kış karanlıkta kalktık’ demeyelim de ‘Alışa alışa uyandık’ diyelim. ‘Herkes yurtdışına taşındı’ demeyelim de ‘Avrupalı çok tanıdığım var ya’ diyelim. ‘Ya ligin bile tadı kalmadı’ demeyelim ‘Başka hobiler ediniyoruz’ diyelim. Yani, şey… ‘Depoyu fulleyelim’ demeyelim, onu kim diyebilir, ‘Trafik kalmadı’ diyelim. ‘Hahyhhh’ demeyelim ‘İncinmişiz’ diyelim. ‘Büyük dertlerimiz var’ demeyelim de ‘Gündelik dertleri dert edemiyoruz’ diyelim. Yalnızca onun ‘dertsiz’ olabildiği şu günlerde; bir araya gelince dertlerin paylaşılarak hafiflediği ramazan sofralarına vesile olabiliyorsak ne mutlu.”

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN KALDIRDILAR

Twitter kullanıcılarının “Muhalefetten bile iyi muhalefet yapıyor” diye yorumladığı reklam filmi, öğle saatlerinde kaldırıldı.

Gelişmeye ilişkin kurumdan herhangi bir açıklama yapılmadı.