Gündem olan fotoğrafı emekli komutanlar değerlendirdi: 'Kabul edilemez'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:20

Güncelleme: 27.08.2024 - 16:39

Bitlis Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıldönümü kapsamında düzenlenen törende çekilen bir fotoğrafta, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lideri Mustafa Destici ve Hüdapar Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu’nun yanında Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun yer alması tepki çekti.

"FOTOĞRAF VERİLMEMESİ GEREKİR"

Ordunun siyasallaşması yönüyle eleştirilen fotoğrafa ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’nin Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, “Her Yüksek Askeri Şura’sında tempo giderek arttı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne siyaset daha fazla dahil oldu. Bunların çok örneği var. Yüz yıl öncesinde Balkan Harbi, daha yakında 15 Temmuz hain darbe girişimi bu siyasallaşmaya göz yumulmasının sonuçlarıydı. Fotoğraftakilerin partisinden bağımsız olarak, ordunun siyasete dahil olması konusunda parti fark etmez, hiçbir siyasi partili ile üst düzey komutanların fotoğraf vermemesi gerekir. Bunu en başta sayın Cumhurbaşkanı ile Milli Savunma Bakanı düşünmeli” dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Emekli Tuğgeneral Haldun solmaztürk ise fotoğrafa ilişkin şunları kaydetti:

“Uzunca bir süredir orduda terfiler, atamalar ve görevlendirmeler öncelikle siyasi kriterlerle yapılıyor en son Yüksek Askeri Şura’da bir general ya da albay için ayrılan değerlendirme süresi 9 saniye. Bu şu demek: Kimin terfi edeceği belirlenmiş usülen toplanılıyor ve imza altına alınıyor. Tepkilerin Zekeriya Yapıcıoğlu ile aynı karede olunmasına yöneldiğini görüyorum. Zekeriya Yapıcıoğlu o karede olmasaydı sorun yok muydu? Asıl tepki çekmesi gereken Cumhur İttifakı ile birlikte görüntü vermeleri. Kuvvet komutanlarının ittifakın bir bileşeni gibi görüntü vermesi kabul edilemez. Bunu bile bile yapmaları ordunun kurumsal özerkliğinin tamamen yitirildiği görüntüsünü veriyor. Son derece üzücü.”