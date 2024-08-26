HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’yla verdikleri kare tepki çekmişti: Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 19:17

Güncelleme: 26.08.2024 - 19:20

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis Ahlat'a dün gelen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu mezarlığına ziyarette bulundu.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu eşlik etti.

KARE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

"Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demiyorum" diyen Zekeriya Yapıcıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun aynı karede olması tepki çekti.

Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı da bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol sahneye davet edildi.

Davet edilenler arasında sırasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı da yer aldı.

Komutanlar davete icabet etmedi. Komutanların ardından sahneye davet edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sahneye geldiği görüldü.

BAHÇELİ’YLE EL ELE

Protokolde HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile yan yana olduğu görüldü. Protokolde Bahçeli ve Yapıcıoğlu ellerini birlikte kaldırdı.