Gündem oldu: AKP'li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'i kimse anlamadı!
Ramazan ayı dolayısıyla çorba dağıtımı gerçekleştiren AKP'li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sırada bekleyenlerin yabancı uyruklu kişiler olması nedeniyle iletişim kuramadı. Video ile kayıt altına alınan bu anlar, sosyal medyada gündem oldu.
AKP'li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Ramazan ayı dolayısıyla çorba dağıtımı gerçekleştirdi.
Çorbayı bizzat dağıtan Demir, sırada bekleyen kişilerden arkada bulunan bir çocuğa çorba uzatmalarını istedi.
Demir'in "Şunu çocuğa uzatır mısın?" sorusu yanıtsız kaldı.
Sırada bekleyen kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve Türkçe bilmedikleri için Bünyamin Demir'i anlamadıkları belirtildi.
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