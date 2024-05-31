Gündemdeki yerini koruyor... Sokak köpekleri 'uyutulacak' mı? AKP'den açıklama geldi!

Yayınlanma: 31.05.2024 - 19:23

Güncelleme: 31.05.2024 - 19:23

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye ilişkin konuştu.

Güler, şunları söyledi:

"Tabii vatandaşlarımızın bugüne kadar yaşadığı sıkıntılar var. Bunları asla görmezden gelme imkanımız yok. Sabah okula giden çocuklarımızın, sabah parkta, bahçede, mahallede yürüyüş yapan vatandaşlarımızın, sabah namazına giden cami cemaatimizin yaşadığı birçok saldırı olayları var. Sahipsiz, başıboş, saldırganlaşmış, çeteler halinde gezen köpeklerimiz var. Kuduzlu temas sayısının ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz. Şu anda ülkemizin kuduz riskiyle karşı karşıya kaldığı bazı durumlar var. Bu da maalesef orman alanlarına yapılan barınaklardaki vahşi hayvanlarla diğer köpeklerin teması sonucu ortaya çıkmıştır. Yani ülkemizin kuduz riskiyle karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar var. Şimdi bunların çözümü noktasında; anatomik yapısı bozulmuş, farklı üreme durumlarından kaynaklı saldırganlaşmış ve normalleşmesi mümkün olmayan, kuduz riski taşıyan, hayvan sağlığı açısından olumsuz, acı çeken, hastalıklı hale gelmiş hayvanlarımızın bizim merhamet iklimimize uygun olarak, onları 'uyutma' dediğimiz şekliyle beraber bir normalleştirmemiz gerekiyor. Yani diyorlar ki; 'Bütün sokak köpeklerini topluyorlar ve onlara ötenazi, öldürme işlemi uygulanacak.' Böyle bir şey öz konusu değil."

“HERKES SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRSİN”

Sokak hayvanlarının saldırıları nedeniyle ağır yaralanmaların da meydana geldiğini vurgulayan Güler, "Çok yüksek sayıda trafik kazalarına sebebiyet veriyorlar. Birçok ölüm meydana geliyor. Kurumsal manada gerekli önlemleri almak ve o önlemleri hayata geçirmek bizim sorumluluğumuz. Bizim esasımız, bu köpeklerimizi barınaklara almak, barınakların yaşam kalitesini de yükseltmek, orada yaşamalarını sağlamak. Bu tür olumsuz durumları olan köpeklerimizi de ayırt etmek gerekiyor. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Buradaki 5199 sayılı kanuna baktığımızda, 25 binin üzerindeki ilçelerimiz, il belediyelerimiz ve büyükşehir belediyelerimiz, bu kanun kapsamının içerisinde sokak köpeklerini veya kedilerimizin de yaşayacağı barınakları yapma sorumluluğu var. Keyfiyet yok, 20 yıldır zaten zorunluluğu var. Dolayısıyla bu sorumluluklarını herkese yerine getirsin, sahiplenmeyi güçlü bir şekilde destekleyelim. Aynı zamanda kısırlaştırma faaliyetimizi yoğun bir şekilde devam ettirelim. Aşılayarak, çip veya kulaklık takmak suretiyle de hayvan severlerimizle beraber bu süreci yönetelim diye düşünüyoruz" dedi.